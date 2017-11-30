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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.11.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Что всё я, да я... подключайтесь... публикуйте загадки

жалоба поступила от 112-ого. Ты на самом деле, хочешь выбросить 112-ого из его любимой норки?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7517
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1501:

не клюет

Карасей я кстати в магазине покупал, рыбачить я не очень, сам то рыбак что ли?
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§ Volonter
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1285
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 30.11.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
40320=8!

40-32+0=8 Сойдёт? ))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7517
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ты на самом деле, хочешь выбросить 112-ого из его

Хех..
Вот видишь наш образованный Медный, даже тролли догадались что ты действуешь только ради меня, чтобы опять же, быть как то умнее что ли..
А по зову человеческому просто так что, нельзя?
Неужели нужно что то написать, например загадку с интернета, и укорять меня в том, что флуд стал лучше?
Зачем и есть ли в таких укорах смысл, кроме как того, чтобы типа опять казаться умнее?
Получается ты искусственно хочешь что то сделать и вина этому я?
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1501
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.11.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот видишь наш образованный Медный, даже тролли догадались


сам спросил под хохлом, сам ответил.
младец. аплодисменты.
ну а как иначе, раз клева нет.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7517
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1501:
ну а как иначе, раз клева нет.

Господи, ты про себя что ли?
Ты то как раз и клюешь смотрю..
Ну если ты ассоциируешь себя с лыбой карасем..
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9856
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.11.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
40-32+0=8 Сойдёт? ))

Не-а.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7517
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше дружба была тут более настоящей, если можно так сказать..
Дружили независимо от политических убеждений..
Странная сегодня жизнь, не правда ли, тут на форуме?
Теперь тот кто против латинницы допустим, против лично тех кто за..
Теперь кто ха СССР, против лично тех, кто купил Камри..
Теперь жружба ради выгоды так сказать, а не ради удовольствия, чтобы мочить оппонента вместе..
Раньше было по другому..
Дружить могли, которые в ветках часто спорят по тематике..
Сейчас в ветках начинают спорить по тематике и если проигрывают в споре, бегут жалуются и еще оскорбляют лично..
Вот это видно по флуду невооруженным глазом..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7517
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше практически или вообще не подхалимничали..
Вышестоящим..
Теперь..
Теперь жуть..
На кого вышестоящий по иерархии в кучке покажет, остальные как гиены нападают..
Теперь спустя лет 7, не флуд, форум сам стал похож на стаю гиен, без чести, без уважения к оппоненту, без альтернативы..
Ты белый либо красный и если не нашего цвета, порвем нафик, используя при этом все приемы вплоть до групповых жалоб еще выше..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7517
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Флуд культурнее стал..
Ишь ты..
Да культурней чтобы мне показать..
Хорошо, показали..
Укорять то зачем меня?
Или благодаря мне Вы стали культурными со вчерашнего вечера что ли?
А меня бы не было, так бы в тематических ветках продолжали оскорблять друг друга и обзывать, исходя из чего то личного?
Как это вообще понять - Флуд стал культурным?
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Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.11.17 - 18:30
Комментарий удален модератором.
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