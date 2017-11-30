Цитата: Хохол:

Ты на самом деле, хочешь выбросить 112-ого из его

Хех..

Вот видишь наш образованный Медный, даже тролли догадались что ты действуешь только ради меня, чтобы опять же, быть как то умнее что ли..

А по зову человеческому просто так что, нельзя?

Неужели нужно что то написать, например загадку с интернета, и укорять меня в том, что флуд стал лучше?

Зачем и есть ли в таких укорах смысл, кроме как того, чтобы типа опять казаться умнее?

Получается ты искусственно хочешь что то сделать и вина этому я?