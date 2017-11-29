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≡ Жители Костанайской области отчисляют недостаточное количество средств в ЕНПФ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жители Костанайской области отчисляют недостаточное количество средств в ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30599
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 29 ноября, в областном акимате заявили представители головного офиса ЕНПФ, которые приехали подписывать меморандум о повышении финансовой грамотности населения.
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§ Anna Болейн
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Anna Болейн


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Сообщений: 390
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 30.11.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая дичь ,дичайшая . Наверное уже план по ЕНПФ скинули ,сколько Костанайская область должна набрать мулльонов . Безвозмезная помощь государству эти пенсионные отчисления и заметьте пример приводит ,что ...
Казахстан единственное государство, которое гарантирует сохранность пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции на момент выхода на пенсию. К примеру, в таких странах, как Чехия, Япония, Словакия, управляющие гарантируют номинальную стоимость взносов или нулевую инвестиционную доходность. В Словении минимальная доходность управляющих не должна быть ниже 40% от средневзвешенной доходности гособлигаций. В Германии пенсионные фонды гарантируют ставку доходности в размере 2,25% к дате выхода на пенсию. В Австралии, Швеции, Эстонии, Израиле, Мексике, Норвегии вообще не гарантируют сохранность пенсионных накоплений.
А ничего ,что эти самые накопления в этих странах можно в любой момент снять на свои нужды !!!!!
причем эта практика массовая. Что же у нас ? Страшно подумать ,что через лет так 20-25 во что при таком «управлении» превратятся твои накопления
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§ Макарыч
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Макарыч


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Сообщений: 570
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 30.11.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
122:
Обычно прочитав процедуру налогообложения и правила ведения многочисленных отчетов, многие уже на начальном этапе отказываются от своих желаний что то создать свое.

#facepalm ну что за бред? Упрощенка - элементарная форма. Сдавать раз в пол года. Не можешь сам - найми разово бухгалтера, копейки же стоит! Вообще не препятствие! Зачем нытье? В статистике некоторые формы гемморойные первый раз когда разбираешься, но и там не очень сложно. А какие еще многочисленные отчеты?
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Йцукен
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 30.11.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все просто. Я так понимаю, что наше правительство потихоньку начинает собирать вещички (чемодан, вокзал, Лондон). Не замечаете в последнее время тенденцию к выжиманию денег со всего что можно и урезание расходов и по бюджету и по госкорпорациям. Думалось в начале что это все из-за ЭКСПО. Но видимо я не прав. Народное недовольство растет, и в какой то момент это все выльется во что-нибудь плохое. Из страны выводят деньги, продают месторождения, заводы, землю; деньги выводя из ЕНПФ под видом инвестиций за рубеж, где они исчезают бесследно. Как-то так.

§ Dan
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Dan


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Сообщений: 187
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 30.11.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
Народное недовольство растет, и в какой то момент это все выльется во что-нибудь плохое.

Китайски гриб видел? В банке трёхлитровой растил его? Вот так и с твоим народным недовольством, растёт себе растёт и мало кого волнует, и меня в том числе. Вам уже прямым текстом с трибун говорят, что о народе думают и как его наё...хм, как до народа некорректно информацию доносят (буду политкорректным). А вы всё делаете возмущённые лица, хмуритесь так по взрослому и по страшному, и дальше растите своё недовольство.
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гость
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 30.11.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Модератор, почему удалили комментарий?
Для чего спрашивается "сотрудники облакимата вместе с сотрудниками филиала ЕНПФ будут выезжать в города и районы для разъяснительной работы. Планируется, что с акимами городов и районов договорятся о предоставлении залов, куда будут приглашать жителей. В течение полугода представители ЕНПФ планируют объехать все 19 городов и районов области.!!!!!!!!!!!!!!!"
расходы на командировки сотрудников ЕНПФ будут оплачиваться за счет комиссионных доходов, полученных от наших с Вами накоплений!!!!! Чем больше у ЕНПФ расходов тем меньше у нас доходов.

§ Макарыч
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 570
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 30.11.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Чем больше у ЕНПФ расходов тем меньше у нас доходов

нет, не так. Независимо от своих расходов ЕНПФ за свою работу взимает в свою пользу 1) 5,25 процентов от суммы инвестиционного дохода; 2) 0,0225 процента в месяц от пенсионных активов.
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