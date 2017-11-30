Ермек Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,... #9







Отправлено: - 16:27 Что народ за дураков держать, в упадок идет животноводство в казахстане. Говорят поддержка кредиты. А по факту кредит не возмеш. Раздали гос денги по фондам и микрокредитным организациясюм а те за определенные барыши только тем дают кто приннс пряники, аиколхозники которые идут за кредитом что бы увеличить погововья понятно нету пряников вот и остаются в неудел.так и забивают скотину то полность не стать банкротом. Вот наблюдал интереснейшею ситуацию в микрокредитном фонде атамекен . женщина определенно от кудато в тугая толи с амангельдов толи с жангельдов хотела взять кредит на увеличение животноводтсва , ездила с тургая поряка два месяца собирала документыи проходила курсы и еще что то делала затрачивала время деньги. А другие личности на джипиках приезжали и без проблем без всякой суеты и припонов брали кредиты не 3 млн а 30 и 50млн. Ну да ладно, отвеклись от темы , а в конце фильма как я понял у этой женщины не было вкусны пряников и ей сказали у вас не порядок с документами мы вам кредит не дадим, эта женьщина собрала все свое пережитое и как харкнула в лицо тому менеджеру который ее варил и гонял 3 месяца по всем всевозможным инстанциям для собирания какихто как я понял совсем не нужных бумажет, без которых можно было взять какой тебе надо кредит при наличии вкусных пряников.