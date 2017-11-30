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§ NG.kz
Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая, объяснил эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30599
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-вице-министр сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков объяснил импорт конины в Казахстан из Аргентины, Болгарии, Исландии, Мексики, Монголии и Уругвая.
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1952
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...




Отправлено: 30.11.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по цене стала уже деликатесом – примерно 350-380 тысяч тенге за голову", – пояснил Толеутай Рахимбеков.
-откуда такие цены взял убогий? К миллиону теньге уже подходит согым. Потому и мечутся люди в поисках дешевой конины. Раньше из северных регионов России завозили краденных лошадей. Обходились эти лошадки в 3-4 раза дешевле местных лошадок. Значит кто то вспомнил старый маркетинговый ход, как покушать дешевую конину.

пэтриот
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...




Отправлено: 30.11.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я на Родину к себе в Магнитогорск ездил, купили конину из Башкирии , наша лучше в 10 раз.

§ bgb
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.11.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пусть объяснят причину импорта кур, говядины, масла, сахара, лекарств, бензина, вооружения и пр. иначе статья ни о чем и ни про что!
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§ yeti91
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 30.11.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На базаре или в магазине не пишут что мясо не местное а дурят наш народ
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Гость
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...




Отправлено: 30.11.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала говорит, у нас этой конины завались, аж 2 миллиона голов, и тут же заявляет - казахстанская конина стала деликатесом, то есть редким и дорогим товаром. Бред не импортной сивой кобылы.

Все просто
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...




Отправлено: 30.11.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
наша лучше в 10 раз.

Чем же она лучше? Глупости.

гость
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...




Отправлено: 30.11.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это ж анекдот Бозумбаев недавно рассказал :-) :-) :-)

§ Медный
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Я на Родину к себе в Магнитогорск ездил, купили конину из Башкирии , наша лучше в 10 раз.

давай лучше вот так, Пэтриот
наша лучше в 10 раз, а купили конину из Башкирии :lol:
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Ермек
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...




Отправлено: 30.11.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что народ за дураков держать, в упадок идет животноводство в казахстане. Говорят поддержка кредиты. А по факту кредит не возмеш. Раздали гос денги по фондам и микрокредитным организациясюм а те за определенные барыши только тем дают кто приннс пряники, аиколхозники которые идут за кредитом что бы увеличить погововья понятно нету пряников вот и остаются в неудел.так и забивают скотину то полность не стать банкротом. Вот наблюдал интереснейшею ситуацию в микрокредитном фонде атамекен . женщина определенно от кудато в тугая толи с амангельдов толи с жангельдов хотела взять кредит на увеличение животноводтсва , ездила с тургая поряка два месяца собирала документыи проходила курсы и еще что то делала затрачивала время деньги. А другие личности на джипиках приезжали и без проблем без всякой суеты и припонов брали кредиты не 3 млн а 30 и 50млн. Ну да ладно, отвеклись от темы , а в конце фильма как я понял у этой женщины не было вкусны пряников и ей сказали у вас не порядок с документами мы вам кредит не дадим, эта женьщина собрала все свое пережитое и как харкнула в лицо тому менеджеру который ее варил и гонял 3 месяца по всем всевозможным инстанциям для собирания какихто как я понял совсем не нужных бумажет, без которых можно было взять какой тебе надо кредит при наличии вкусных пряников.

§ 112
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7517
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
миллиону теньге уже подходит согым. Пот

Полторы помножь на 200-250.
Это что касается килограммов.
Что касается откорма с августа, там ценник до 500 тысяч..
Но уходит все в Ацтану, у наших денег нет..
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§ 112
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7517
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И правильно что стало дорого..
В чо хотели то, чтобы производитель вам бесплатно отдавал лошадок?
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гость
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...




Отправлено: 30.11.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арабы конину не едят. Да и наших местных скоро отучат есть, из-за дороговизны.

§ Макарыч
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 570
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 30.11.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
экспертное заключение: - чтобы есть
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