121*** Re: В Рудном разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении... #2







Отправлено: - 16:05 Цитата: bgb:



Сначала нужно разобраться в том, что он сделал. Может быть он просто "по нужде" сходил за угол и девочка увидела и т.п. а Вы его уже убивать собрались. Это похоже на "охоту на ведьм". Сейчас даже страшно подходить к плачущему ребенку. Еще не так поймет. А "профессиональный психолог" еще все подтвердит.