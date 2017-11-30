/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Рудном разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Рудном разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Преступление произошло 29 ноября, около 15.46, в Рудном. Как сказано в полицейской ориентировке, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки в квартире по ул. Сандригайло.
Читать новость

§ bgb
Re: В Рудном разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.11.17 - 15:42
Комментарий удален модератором.
Профайл

121***
Re: В Рудном разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении...




Отправлено: 30.11.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:

Сначала нужно разобраться в том, что он сделал. Может быть он просто "по нужде" сходил за угол и девочка увидела и т.п. а Вы его уже убивать собрались. Это похоже на "охоту на ведьм". Сейчас даже страшно подходить к плачущему ребенку. Еще не так поймет. А "профессиональный психолог" еще все подтвердит.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 2
Всего: 182

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх