112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8759





(Пользователи) Сообщений: 7504

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:04 И содержание флуда меняется исходя из времени, комментаторов, приходящих и уходящих, действий администрации, своего рода индикатор общества, находящегося на форуме..

Раньше он был например дружный..

Сейчас ты приходишь сюда, чтобы начинать тут какие то разборы со мной, со времени твоего создания, чтобы как там сказали, уравновесить там что то?

Оскорблять приходил, обзывать..

И доказывать что ты много умнее меня..

Все зависело только от тебя, твое видение флуда, как до тебя это не доходило то?

И я был таким всегда, просто тебе стало глупо как то выглядеть обзывалкой, не дошло что ли и это?

Измени прежде всего себя сам и мир сам изменится..

Не я это сказал, но по отношению к тебе это очень правильно..