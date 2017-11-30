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§ NG.kz
«Я и моя машина». «Каравелла» Camry
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конкурсе для женщин, владеющих искусством управления, могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать.
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знаком
Re: «Я и моя машина». «Каравелла» Camry




Отправлено: 30.11.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На втором фото кто ?

§ лимон
Re: «Я и моя машина». «Каравелла» Camry
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.11.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно, у предыдущих участниц был указан род деятельности/профессия ...
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§ dandiv
Re: «Я и моя машина». «Каравелла» Camry
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 474
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.11.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стаж вождения: 25 лет
- Что-то непонятно, с 14 лет за рулем? водительское удостоверение вроде с 18 лет выдают :-(

[Исправлено: dandiv, 30.11.2017 - 10:55]
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Верный
Re: «Я и моя машина». «Каравелла» Camry




Отправлено: 30.11.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде в Сбербанке работает

§ шолом рубашкин
Re: «Я и моя машина». «Каравелла» Camry
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 30.11.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не буду голосовать. Ничего не написано по факту. Неинтересно
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