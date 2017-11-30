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§ NG.kz
Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая, объяснил эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-вице-министр сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков объяснил импорт конины в Казахстан из Аргентины, Болгарии, Исландии, Мексики, Монголии и Уругвая.
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1952
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...




Отправлено: 30.11.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по цене стала уже деликатесом – примерно 350-380 тысяч тенге за голову", – пояснил Толеутай Рахимбеков.
-откуда такие цены взял убогий? К миллиону теньге уже подходит согым. Потому и мечутся люди в поисках дешевой конины. Раньше из северных регионов России завозили краденных лошадей. Обходились эти лошадки в 3-4 раза дешевле местных лошадок. Значит кто то вспомнил старый маркетинговый ход, как покушать дешевую конину.

пэтриот
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...




Отправлено: 30.11.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я на Родину к себе в Магнитогорск ездил, купили конину из Башкирии , наша лучше в 10 раз.

§ bgb
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.11.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пусть объяснят причину импорта кур, говядины, масла, сахара, лекарств, бензина, вооружения и пр. иначе статья ни о чем и ни про что!
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§ yeti91
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 532
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 30.11.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На базаре или в магазине не пишут что мясо не местное а дурят наш народ
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Гость
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...




Отправлено: 30.11.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала говорит, у нас этой конины завались, аж 2 миллиона голов, и тут же заявляет - казахстанская конина стала деликатесом, то есть редким и дорогим товаром. Бред не импортной сивой кобылы.

Все просто
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...




Отправлено: 30.11.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
наша лучше в 10 раз.

Чем же она лучше? Глупости.

гость
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...




Отправлено: 30.11.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это ж анекдот Бозумбаев недавно рассказал :-) :-) :-)

§ Медный
Re: Зачем Казахстан импортирует конину из Аргентины и Уругвая,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Я на Родину к себе в Магнитогорск ездил, купили конину из Башкирии , наша лучше в 10 раз.

давай лучше вот так, Пэтриот
наша лучше в 10 раз, а купили конину из Башкирии :lol:
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