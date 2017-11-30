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≡ Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы Фурманова в проспект Нурсултана Назарбаева в Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы Фурманова в проспект Нурсултана Назарбаева в Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я сама только что об этом узнала. Очень сложно мне по разным объективным и субъективным причинам объективно ответить на этот вопрос", - сказала Дарига Назарбаева в кулуарах Сената. Она также заявила, что наверняка эта инициатива была высказана "снизу".
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Марк Стаканыч
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кустанаец 2:
Вот так и залижут! Но, видимо, нравится!

Вы не правы! Всё уже произошло...

456
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 14:41
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9855
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.11.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним с ББ:
думаю эту, Та..сиздик.

Мы говорим Назарбаев, подразумеваем Тауелсиздик. Мы говорим Тауелсиздик - подразумеваем Назарбаев! :lol:
Но я не думаю, что будет так. Тауельсиздик, прости Господи, - почти каноническое название для молодого государства - его трогать не будут.
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Тоже в возрасте
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю,если бы в РФ назвали улицу именем живого Президента... Да и ВВП бы сам никогда не позволил. Помнится,лет 15 назад НАШ тоже говорил,что даже не вздумайте подходить с такими инициативами...

маке
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 14:52
Комментарий удален модератором.

Аноним с ББ
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тоже в возрасте:
Представляю,если бы в РФ назвали улицу именем живого Президента...


в Грозном - проспект Владимира Путина.

осведомленный
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тоже в возрасте:
Представляю,если бы в РФ назвали

в ГРОЗНОМ назвали Проспект путина и кадырчика.

§ yudjin
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4916
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.11.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Гагарина - это периферия для такого имени.

ну як же... там школа его имени, новый район, обновленный стадион.... домишки ближе к церкви придется снести или забором из профлиста с яркими баннерами прикрыть.
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Гость
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним с ББ:
в Грозном - проспект Владимира Путина.

А в Свердловске есть улица Бориса Ельцина

от
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 15:10
Комментарий удален модератором.

Джереми Кларксон
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я вот о чём подумал.
Алмаатинцы же всё по углам ориентируются. Раньше как звучало? На углу Фурманова-Абая. Или на углу Фурманова-Толе би открылась шашлычка. Или донерная.
А теперь как будет? Нехорошоссс! Неблагозвучно! Или на бывшей Фурманова запретят шашлычки, ремонт обуви и другие малопочтенные заведения?
А как например, ДТП, или другие криминальные события в прессе озвучивать?
Раньше, грабеж на Фурманова. А теперь как?
:-x :-x

Гость
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна:
И наверняка это была инициатива снизу", - заключила она.
Несомненно. Тысячи простых алматинцев день и ночь осаждали акимат, в едином порыве гордости за Казахстан- безъядерную державу

Для нее в Казахстане все находятся снизу, кроме Главного. :lol:

§ Дантист
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 30.11.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это значит, что например прилетаешь в аэропорт имени Назарбаева, едешь по проспекту им. Назарбаева, затем сворачиваешь на ул. им. Назарбаева и доходишь по бульвару Назарбаева к Назарбаев университету? Утрирую конечно, но как-то так получается.
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