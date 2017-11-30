Джереми Кларксон Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы... #40







Отправлено: - 15:18 А я вот о чём подумал.

Алмаатинцы же всё по углам ориентируются. Раньше как звучало? На углу Фурманова-Абая. Или на углу Фурманова-Толе би открылась шашлычка. Или донерная.

А теперь как будет? Нехорошоссс! Неблагозвучно! Или на бывшей Фурманова запретят шашлычки, ремонт обуви и другие малопочтенные заведения?

А как например, ДТП, или другие криминальные события в прессе озвучивать?

Раньше, грабеж на Фурманова. А теперь как?

