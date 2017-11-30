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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Anna Болейн
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 30.11.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

тьфу на вас ... че не правильно ?
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вижу головоломки народу понравилась ))
Продолжим

пока решаю....
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

на картинку внимательно смотрите: количество бананов разное, часы показывают разное время... ну и т.д.
;-)
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§ Volonter
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 30.11.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Тут скобки можно ставить? Или только знаки?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
блЯснул знаниями русского языка... палишься

Я сразу сказал что там ноль..
Нуль.
Зерро..
Что не так?
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§ Volonter
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 30.11.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
(8+8)/8+8=10
8-8/8+8=15
8*8+8/8=65
8*8+8+8=80
(8+8)*8-8=120
(8+8+8)*8=192
8*8*8+8=520
Вроде так! Давай ещё! :lol:
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9855
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.11.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Вроде так!

А так:
40320=8!
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Красавчик! :-)
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.11.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

там ромбики например не только 15 чисто арифметически, но и имеет 15 углов.
ну с бананами всё просто. А с часами такой же подход, как и с ромбиками. Их не просто 2-ое, что арифметически 3 за одни часы выходит, но и время показывают на 3. ;-)
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что всё я, да я... подключайтесь... публикуйте загадки
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

вопрос был от формы к содержанию.. от количества к качеству.. смотри как изменился флуд, да и ты стал чуть культурнее с ним... :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
смотри как изменился флуд, да

Как он изменился со времени создания?
Ты вообще о чем?
Флуд это флудильня и как она может измениться, это вообще анегдот..
Нормально идет.
Рад что хоть ты меня преследовать перестал по всем тематическим веткам и наконец то применил свои знания и свое образование..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И содержание ни при чем.
Тебе просто хочется заменить меня собой..
Но это же детство какое то..
Если тут начнут глворить физики или математики, мне так же не о чем будет говорить и я буду прошвыриваться по тематическим веткам..
А ты свои укоры, содержания..
Посмотри на флуд и ты поймешь как он разнообразен с начала своего был, есть и будет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7504
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И содержание флуда меняется исходя из времени, комментаторов, приходящих и уходящих, действий администрации, своего рода индикатор общества, находящегося на форуме..
Раньше он был например дружный..
Сейчас ты приходишь сюда, чтобы начинать тут какие то разборы со мной, со времени твоего создания, чтобы как там сказали, уравновесить там что то?
Оскорблять приходил, обзывать..
И доказывать что ты много умнее меня..
Все зависело только от тебя, твое видение флуда, как до тебя это не доходило то?
И я был таким всегда, просто тебе стало глупо как то выглядеть обзывалкой, не дошло что ли и это?
Измени прежде всего себя сам и мир сам изменится..
Не я это сказал, но по отношению к тебе это очень правильно..
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