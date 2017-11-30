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§ NG.kz
В Костанае задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 22-летней девушки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тело 22-летней девушки было обнаружено 26 ноября в одной из квартир в центре Костаная, где проживала жертва. Пост о ее смерти разместила на своей странице ВКонтакте разместила сестра убитой.
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§ Медный
Re: В Костанае задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые журналисты НГ, не могли бы вы читать свои заметки перед опубликованием? за сегодня уже третья новость с опечатками

Цитата:
Пост о ее смерти разместила на своей странице ВКонтакте разместила сестра убитой.


Девушку жаль.
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§ bgb
Re: В Костанае задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.11.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Уважаемые журналисты НГ, не могли бы вы читать свои заметки перед опубликованием? за сегодня уже третья новость с опечатками

грамотность - не их конек! 8-)
Профайл
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