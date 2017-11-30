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§ NG.kz
Проспект Абая в Костанае официально принят в эксплуатацию после капитального ремонта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30594
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ, капитальный ремонт пр. Абая от путепровода на ул. Карбышева до ул. Тауелсиздик, начатый в апреле этого года, на данный момент завершен.
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гость
Re: Проспект Абая в Костанае официально принят в эксплуатацию...




Отправлено: 30.11.17 - 11:06
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Проспект Абая в Костанае официально принят в эксплуатацию...




Отправлено: 30.11.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата "Насчет установленного посреди тротуара около остановки «Рахат» дорожного знака сообщили, что здесь нарушений нет". Да нас эти понаприехавшие совсем за слабоумных держат???

...
Re: Проспект Абая в Костанае официально принят в эксплуатацию...




Отправлено: 30.11.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то наши отстают. Почему не переименовать проспект в честь Назарбаева, как это сделали в Алматы

§ yudjin
Re: Проспект Абая в Костанае официально принят в эксплуатацию...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4914
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.11.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В частности, к остановочному павильону «Поликлиника» отсутствует пешеходная дорожка и люди вынуждены добираться до остановке по газону.

Дык уже сделали... я уже фото в народных новостях




А на остальные недоделки закрыли глаза?
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§ Yorik
Re: Проспект Абая в Костанае официально принят в эксплуатацию...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 546
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 30.11.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Насчет установленного посреди тротуара около остановки «Рахат» дорожного знака сообщили, что здесь нарушений нет.

Это уже видимо стандарт такой - "втыкать" посреди тротуаров знаки и столбы освещения. Гашека, Абая, теперь Карбышева - по обеим сторонам столбы освещения воткнули.
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§ vofkakst
Re: Проспект Абая в Костанае официально принят в эксплуатацию...
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.11.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заметил у мечети (напротив марта) столб, установленный под углом. В проекте это было предусмотрено?
Обратите внимание - второй или третий столб от перекрестка абая-аль фараби (со стороны мечети)-в сторону форы

[Исправлено: vofkakst, 30.11.2017 - 13:20]
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