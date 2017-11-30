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≡ Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы Фурманова в проспект Нурсултана Назарбаева в Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы Фурманова в проспект Нурсултана Назарбаева в Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30594
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я сама только что об этом узнала. Очень сложно мне по разным объективным и субъективным причинам объективно ответить на этот вопрос", - сказала Дарига Назарбаева в кулуарах Сената. Она также заявила, что наверняка эта инициатива была высказана "снизу".
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Татьяна
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И наверняка это была инициатива снизу", - заключила она.
Несомненно. Тысячи простых алматинцев день и ночь осаждали акимат, в едином порыве гордости за Казахстан- безъядерную державу

***
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да-да, все это уже проходили, знаем: снесенные, поруганные памятники людей своего времени, переименование городов и улиц с приходом новой власти. Всему свое время и нынешнему правлению, "культу личности" тоже)))

§ 112
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.11.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо..
Раз людишки сами хотят..
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Сакен
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то не принято называть именами здравствующих. Или есть опасения, что потом не назовут? Зачем такие вбросы, которые могут взбудоражить население? Зарубежные проблемы помогаем решать, а со своими не разберемся.

Житель
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо называть именами тех кто строил и создавал.

Мистер
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Неплохо..
Раз людишки сами хотят..



Не могу понять, почему твой коммент не удалили? За одно только "людишки", твой комментарий надо удалить. Я конечно все прекрасно понимаю, тролль и все такое. Но иногда надо иметь границы, походу у тебя этих границ совсем нет.

Сердж
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да когда же это все закончится? Пока во все городах не перименуем улицы школы театры и т.д его именем?

Кореной Кустанаец
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...




Отправлено: 30.11.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
Не могу понять, почему твой коммент не удалили? За одно только "людишки", твой комментарий надо удалить. Я конечно все прекрасно понимаю, тролль и все такое. Но иногда надо иметь границы, походу у тебя этих границ совсем нет.

+100500 и ещё +100500!!! Поддерживаю.

* drakon
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12741
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.11.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Дарига Назарбаева заявила, что наверняка эта инициатива была высказана "снизу".

Да, и Я, "Из-за" - тоже поддерживаю эту Инициативу...
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§ Dan
Re: Дарига Назарбаева высказалась о переименовании улицы...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 30.11.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
+100500, Лидер Нации заслужил.
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