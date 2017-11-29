Anna Болейн Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное... #45





(Пользователи) Сообщений: 389

Регистрация: 11.01.16 (Пользователи) Отправлено: - 12:05 какая дичь ,дичайшая . Наверное уже план по ЕНПФ скинули ,сколько Костанайская область должна набрать мулльонов . Безвозмезная помощь государству эти пенсионные отчисления и заметьте пример приводит ,что ...

Казахстан единственное государство, которое гарантирует сохранность пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции на момент выхода на пенсию. К примеру, в таких странах, как Чехия, Япония, Словакия, управляющие гарантируют номинальную стоимость взносов или нулевую инвестиционную доходность. В Словении минимальная доходность управляющих не должна быть ниже 40% от средневзвешенной доходности гособлигаций. В Германии пенсионные фонды гарантируют ставку доходности в размере 2,25% к дате выхода на пенсию. В Австралии, Швеции, Эстонии, Израиле, Мексике, Норвегии вообще не гарантируют сохранность пенсионных накоплений.

А ничего ,что эти самые накопления в этих странах можно в любой момент снять на свои нужды !!!!!

причем эта практика массовая. Что же у нас ? Страшно подумать ,что через лет так 20-25 во что при таком «управлении» превратятся твои накопления