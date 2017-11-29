ольга Re: В областной онкодиспансер планируют принять на работу еще... #15







Отправлено: - 10:03 Цитата: Медный:

Классный коммент! А другая проблема появится в городе вы наверное так же скажете?

Будем проблемы копить? Следующая... следующая... с... ну вы знаете

Классный коммент! А другая проблема появится в городе вы наверное так же скажете?Будем проблемы копить? Следующая... следующая... с... ну вы знаете

а в чём проблема у онкологии?! в том, что люди сами их создали,приезжая и ночуя возле,около...и уже столько раз писали про это,поэтому и надоели.а копить не надо проблемы,их надо решать.ну писать одно и тоже каждый раз,вызывает подозрение...заказ!