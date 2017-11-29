/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В областной онкодиспансер планируют принять на работу еще одного гинеколога		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В областной онкодиспансер планируют принять на работу еще одного гинеколога
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30594
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация с очередями в областной онкодиспансер пока не меняется - пациенты приезжают рано утром, чтобы попасть на прием. В управлении здравоохранения обещают, что скоро ситуация разрешится.
Читать новость

ольга
Re: В областной онкодиспансер планируют принять на работу еще...




Отправлено: 30.11.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Классный коммент! А другая проблема появится в городе вы наверное так же скажете?
Будем проблемы копить? Следующая... следующая... с... ну вы знаете
:lol:

а в чём проблема у онкологии?! в том, что люди сами их создали,приезжая и ночуя возле,около...и уже столько раз писали про это,поэтому и надоели.а копить не надо проблемы,их надо решать.ну писать одно и тоже каждый раз,вызывает подозрение...заказ! ;-)

житель
Re: В областной онкодиспансер планируют принять на работу еще...




Отправлено: 30.11.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а кто по вашему заказал статью? Люди из очереди? Самим не смешно? Да люди не должны приезжать в 5 утра, но поприезжав несколько раз к 8 и не попав на прием, не видят другого выхода! Да в регистратуре очередь за полчаса распределяют по врачам, а попадаешь ближе к вечеру. Или того лучш выходит медсестра и кричит очередь больше не занимать, врач больше принимать не будет. Подскажите лучше выход из этой ситуации, чем стенать что проблемы нет
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 206
Пользователей: 1
Всего: 207

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх