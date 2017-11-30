Цитата: Мистер:

Не могу понять, почему твой коммент не удалили? За одно только "людишки", твой комментарий надо удалить. Я конечно все прекрасно понимаю, тролль и все такое. Но иногда надо иметь границы, походу у тебя этих границ совсем нет.

+100500 и ещё +100500!!! Поддерживаю.