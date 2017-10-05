Цитата: Татьяна Назарук:

Цитата:

лимон:

видимо опечатка в статье или сталкер не знает - между Припятью и Киевом 94км

да как 94, если 179, в гугле вбейте



Татьяна. Они лимоны! Им не важно что там Днепр разлившийся и дороги прямой нет.

Они меряют по прямой от населённого пункта Чернобыль до того, что они считают Киев.

И получают 94. Мозг у них так работает у лимониев.



От саркофага четвёртого энергоблока до автостанции в центре Киева 109 по прямой. До городка Припять чуть дальше, до Чернобыля сильно ближе.

По дороге 145 км от окраины Киева до центра от Припяти.

Автобус естественно ехал с заездами во всякие целевые населённые пункты.

Их могло быть много и конечно не по пути, а как ходит.

Это могли быть и украиньские километры, очень популярные у украинских водителей автобусов для неместных.



Гланое есть, но отдельно не выделено специально жирным.

Ребята очень хотели поиграть в сталкеров. Причём в максимально от сохи варианте.

Такие вылазки имеют свои интересы.

Туда возят экскурсии из Киева на вполне комфортабельных автобусах с гидами на постоянной основе. Можно купить тур, привезут, покажут накатанную экскурсию, сопроводят, дадут поснимать.



Но есть сталкеры, которым интересно проникновение и путешествие иным образом.

Они пробираются в заброшенные города, военные объекты прошлого и действующие, на заводы, в коллекторы, подземные реки, каменоломни метро шахты и бомбоубежища, инода нарушая запреты и законы, иногда ломая двери и спиливая решётки.

В этом своя романтика и целый мир с специализированными сайтами.

Чернобыльской зоне в этом мире часто посвящены уважаемые разделы.



[Исправлено: Серый волк, 09.10.2017 - 11:39]