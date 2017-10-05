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Татьяна Назарук:
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лимон:
видимо опечатка в статье или сталкер не знает - между Припятью и Киевом 94км
да как 94, если 179, в гугле вбейте
Татьяна. Они лимоны! Им не важно что там Днепр разлившийся и дороги прямой нет.
Они меряют по прямой от населённого пункта Чернобыль до того, что они считают Киев.
И получают 94. Мозг у них так работает у лимониев.
От саркофага четвёртого энергоблока до автостанции в центре Киева 109 по прямой. До городка Припять чуть дальше, до Чернобыля сильно ближе.
По дороге 145 км от окраины Киева до центра от Припяти.
Автобус естественно ехал с заездами во всякие целевые населённые пункты.
Их могло быть много и конечно не по пути, а как ходит.
Это могли быть и украиньские километры, очень популярные у украинских водителей автобусов для неместных.
Гланое есть, но отдельно не выделено специально жирным.
Ребята очень хотели поиграть в сталкеров. Причём в максимально от сохи варианте.
Такие вылазки имеют свои интересы.
Туда возят экскурсии из Киева на вполне комфортабельных автобусах с гидами на постоянной основе. Можно купить тур, привезут, покажут накатанную экскурсию, сопроводят, дадут поснимать.
Но есть сталкеры, которым интересно проникновение и путешествие иным образом.
Они пробираются в заброшенные города, военные объекты прошлого и действующие, на заводы, в коллекторы, подземные реки, каменоломни метро шахты и бомбоубежища, инода нарушая запреты и законы, иногда ломая двери и спиливая решётки.
В этом своя романтика и целый мир с специализированными сайтами.
Чернобыльской зоне в этом мире часто посвящены уважаемые разделы.
[Исправлено: Серый волк, 09.10.2017 - 11:39]