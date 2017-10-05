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§ NG.kz
Долгая дорога в Зону отчуждения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30594
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До сих пор одно лишь упоминание о Чернобыльской зоне отчуждения на одних нагоняет ужас, а в других пробуждает неиссякаемый интерес. Двое наших земляков год изучали опыт бывалых сталкеров и на поезде помчались в Киевскую область, где навсегда похоронена Припять.
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§ Татьяна Назарук
Re: Долгая дорога в Зону отчуждения
Татьяна Назарук


(Администрация)
Сообщений: 15
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.10.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

видимо опечатка в статье или сталкер не знает - между Припятью и Киевом 94км

да как 94, если 179, в гугле вбейте
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§ лимон
Re: Долгая дорога в Зону отчуждения
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
за что купил, за то и продаю

а вот яндекс.карты маршрут в 150 км. указывает
https://yandex.kz/maps/?source=serp_navig&mode=routes&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C&sll=30.053668%2C51.405266&rtext=50.450412%2C30.523487~51.405339%2C30.058061&rtt=auto&ll=30.205495%2C50.926566&z=9

вот гугл карты 179 км.
https://www.google.kz/maps/dir/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/@50.9274522,29.4432314,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40d4cf4ee15a4505:0x764931d2170146fe!2m2!1d30.5234!2d50.4501!1m5!1m1!1s0x472a7daa5b69c469:0x32d80be9b6bf089a!2m2!1d30.0542331!2d51.4045032

маршруты через разные населенные пункты вот и разные расстояния ;-)
наверно сталкеры так перестраховывались, раз такую петлю дали, или местные извозчики так разводят на гроши
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§ Серый волк
Re: Долгая дорога в Зону отчуждения
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.10.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна Назарук:
Цитата:
лимон:
видимо опечатка в статье или сталкер не знает - между Припятью и Киевом 94км
да как 94, если 179, в гугле вбейте


Татьяна. Они лимоны! Им не важно что там Днепр разлившийся и дороги прямой нет.
Они меряют по прямой от населённого пункта Чернобыль до того, что они считают Киев.
И получают 94. Мозг у них так работает у лимониев.

От саркофага четвёртого энергоблока до автостанции в центре Киева 109 по прямой. До городка Припять чуть дальше, до Чернобыля сильно ближе.
По дороге 145 км от окраины Киева до центра от Припяти.
Автобус естественно ехал с заездами во всякие целевые населённые пункты.
Их могло быть много и конечно не по пути, а как ходит.
Это могли быть и украиньские километры, очень популярные у украинских водителей автобусов для неместных.

Гланое есть, но отдельно не выделено специально жирным.
Ребята очень хотели поиграть в сталкеров. Причём в максимально от сохи варианте.
Такие вылазки имеют свои интересы.
Туда возят экскурсии из Киева на вполне комфортабельных автобусах с гидами на постоянной основе. Можно купить тур, привезут, покажут накатанную экскурсию, сопроводят, дадут поснимать.

Но есть сталкеры, которым интересно проникновение и путешествие иным образом.
Они пробираются в заброшенные города, военные объекты прошлого и действующие, на заводы, в коллекторы, подземные реки, каменоломни метро шахты и бомбоубежища, инода нарушая запреты и законы, иногда ломая двери и спиливая решётки.
В этом своя романтика и целый мир с специализированными сайтами.
Чернобыльской зоне в этом мире часто посвящены уважаемые разделы.

[Исправлено: Серый волк, 09.10.2017 - 11:39]
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§ шолом рубашкин
Re: Долгая дорога в Зону отчуждения
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1143
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 10.10.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спальники не взяли, дозиметр намочили, тел. утопили, карту потеряли...
Капец туристы...
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§ Victor Yang
Re: Долгая дорога в Зону отчуждения
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9850
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.11.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ленинский путь сегодня написал огрызок по мотивам этой статьи :lol:
http://kstnews.kz/news/society?node=40281
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§ Anna Болейн
Re: Долгая дорога в Зону отчуждения
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 30.11.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
связали 2 события к чему? Намекают ,что живем как в Чернобыле ,но пока живы
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АЦЦ
Re: Долгая дорога в Зону отчуждения




Отправлено: 30.11.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
связали 2 события к чему? Намекают ,что живем как в Чернобыле

У этого автора много перлов - там своя логика.
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