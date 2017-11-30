Цитата: elektron:

Не верно, сокращение "скобок" производится только в дробях

В уравнениях можно обе части умножить или разделить на одно и то же число или выражение. Вот товарищ Аноним ББ и предлагает обе части поделить на (2+1-3). Но тут вся соль в том результате, который получается в скобках - это ноль. А на ноль, как известно, делить нельзя.



Цитата: Деление на 0 лежит в корне многих мнимых математических шуток, которыми при желании можно озадачить любого несведущего человека. К примеру, рассмотрим уравнение: 4*х - 20 = 7*х - 35. Вынесем за скобки в левой части 4, а в правой 7. Получим: 4*(х - 5) = 7*(х - 5). Теперь умножим левую и правую часть уравнения на дробь 1 / (х - 5). Уравнение примет такой вид: 4*(х - 5)/(х - 5) = 7*(х - 5)/ (х - 5). Сократим дроби на (х - 5) и у нас выйдет, что 4 = 7. Из этого можно сделать вывод, что 2*2 = 7! Конечно, подвох здесь в том, что корень уравнения равен 5 и сокращать дроби было нельзя, поскольку это приводило к делению на ноль. Поэтому при сокращении дробей нужно всегда проверять чтобы ноль случайно не оказался в знаменателе, иначе результат получится совсем непредсказуемым.



[Исправлено: Victor Yang, 30.11.2017 - 08:15]