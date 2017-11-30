vofkakst Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 400

Регистрация: 22.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:51 У меня есть два вопроса:

1.Почему фонари ночного уличного освещения выключают после 1-2 часов ночи (пусть не везде, но тем не менее);

2. Новые фонари на "отремонтированном" проспекте Абая периодически начинают моргать. Это тоже инновационные проекты или криворукие электрики? Или принимающих объект этот факт устраивает и он соответствует проекту?