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§ NG.kz
Шаг влево, шаг вправо - мрак
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В областном центре по-прежнему безопасно ходить только по главным улицам. К счастью, теперь не только в центре Костаная. Сегодня хорошо освещены пр. Аль-Фараби, ул. Баймагамбетова, Тауелсиздик, Гагарина, Каирбекова, Карбышева, Воинов-Интернационалистов.
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Гость
Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 30.11.17 - 09:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 30.11.17 - 09:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 30.11.17 - 09:40
Комментарий проходит проверку.

§ vofkakst
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 400
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.11.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня есть два вопроса:
1.Почему фонари ночного уличного освещения выключают после 1-2 часов ночи (пусть не везде, но тем не менее);
2. Новые фонари на "отремонтированном" проспекте Абая периодически начинают моргать. Это тоже инновационные проекты или криворукие электрики? Или принимающих объект этот факт устраивает и он соответствует проекту?
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