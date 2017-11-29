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≡ Жители Костанайской области отчисляют недостаточное количество средств в ЕНПФ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жители Костанайской области отчисляют недостаточное количество средств в ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 29 ноября, в областном акимате заявили представители головного офиса ЕНПФ, которые приехали подписывать меморандум о повышении финансовой грамотности населения.
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Цезарь
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виновато государство. Вы заставьте платить частников по реальной зарплате. А ее отслеживать можно по банкам. Обязать всех платить через банк, кто платит вне - лишение лицензии и огромный штраф.
Что же касается реальной зарплаты - то она решится, если снова государство будет считать среднюю зарплату, а не ту что 150 тысяч в нашей стране )

Молодежь
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меньше надо воровать с фонда. Да и выставки, форумы проводить, и строить LRT в Астане

borisvolley@mail.ru
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 17:06
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард:
сейчас выгоднее деньги хранить в страховой компании

А кто говорит про выгоду ? Речь идёт о "налоге" , который оказывается народ мало перечисляет . Если бы речь была о выгоде и пользе , то народу предложили бы перечислять например на депозиты , пусть и принудительно , но по крайне мере где всё ясно , понятно и открыто . Где ты сам хозяин своих накоплений , и есть стимул к увеличению отчислений . А так , напоминает общак , когда ты обязан дать , а что будет с этим общаком , на какие дела он пойдёт , тебя не должно касаться и волновать .

Baraken
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
м-да:

Цитата:
Цезарь:

Наивный человек,бюджетник походу） Работодатель не обязан платить в ЕНПФ ничего！ Эти отчисления вычитаются с вашей зп！

кустанаец 1
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 21:24
Комментарий удален модератором.

Нголо Канте
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой толк от этих пенсионных отчислений, всю жизнь пахать, чтобы на старости получать жалкие 40 тысяч, гробить свое здоровье, чтобы на старости пытаться вернуть его, уж лучше бы сразу все деньги людям отдавали.

гость
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 22:25
Комментарий удален модератором.

Гость
Жители Костанайской области отчисляют недостаточное количество средств в ЕНПФ




Отправлено: 30.11.17 - 00:21
Комментарий проходит проверку.

Гость
Жители Костанайской области отчисляют недостаточное количество средств в ЕНПФ




Отправлено: 30.11.17 - 00:24
Комментарий проходит проверку.

Гость
Жители Костанайской области отчисляют недостаточное количество средств в ЕНПФ




Отправлено: 30.11.17 - 00:44
Комментарий проходит проверку.

§ Dan
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 30.11.17 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много эмоций, мало смысла. Накопления отдают и для этого требуется всего лишь: заявление, ИИН нерезидента, правильно пройденная процедура выезда на ПМЖ из РК и счёт в банке (либо в банке РК либо в банке страны куда уезжаете на ПМЖ). Вся проблема в том, что многие валят из РК и подают на гражданство в стране нового места жительства, при этом, отказываются от гражданства РК через консульства или посольства (в Казани или Омске, если мы будем говорить о таких городах как Челябинск или Екатеринбург). Меня ночью разбуди ия смогу консультировать как оформить здесь и как получить в РФ. И основной проблемой является жадность людей, которые нахватаются информации в интернете либо в очередях в миграционке и начинают такую же эпопею страданий и боли. Наймите блин юриста или спеца в этих вопросах и будет вам счастье. Добавлю, когда сам оформлял на ПМЖ, затратил всего три рабочих дня, не подряд, а по мере необходимости, на миграционку и около недели на всякие бумажки. Далее, стандартные сроки по правилам (около двух месяцев по месяцу на каждую процедуру). Всё. В очередях не толкался, на требование предоставить лишние документы тыкал распечатанными правилами и диктофоном. В ЕНПФ, когда забирал деньги, с меня потребовали ИИН нерезидента, там отдельная история, также потребовал выдать официальный отказ либо жалоба в прокуратуру, выдали деньги через 8 дней. Всё возможно, если не ныть, а делать.
Профайл

§ Dan
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 30.11.17 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что касается статьи, ИМХО - ЕНПФ это зло для людей, которые способны ежемесячно самостоятельно отнести 10% в банк второго уровня и положить на депозит и добро для тех, кто тратит всё до копейки, вне зависимости от того, какая сумма получилась за месяц. В первом случае проценты в разы выше ЕНПФовских, есть страхование вклада, можно иметь депозиты в разных банках и не иметь проблем с обналичиванием ни в старости, ни при острой потребности. Накопления, по достижению определенной суммы можно вложить в ту же недвижимость, не в РК конечно, и получать доход с этой недвижимости на порядок больше чем пенсия с этих же накоплений по достижению возраста. Что касается вторых, то если они не будут отчислять в ЕНПФ, то завтра пополнится армия нытиков, кричащих, что их кинуло государство, что им надо помочь дотациями и пр. фигнёй.
Профайл

Гость
Жители Костанайской области отчисляют недостаточное количество средств в ЕНПФ




Отправлено: 30.11.17 - 09:59
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