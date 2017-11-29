Dan Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное... #41





(Полноправные пользователи) Сообщений: 185

Регистрация: 26.02.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:13 Много эмоций, мало смысла. Накопления отдают и для этого требуется всего лишь: заявление, ИИН нерезидента, правильно пройденная процедура выезда на ПМЖ из РК и счёт в банке (либо в банке РК либо в банке страны куда уезжаете на ПМЖ). Вся проблема в том, что многие валят из РК и подают на гражданство в стране нового места жительства, при этом, отказываются от гражданства РК через консульства или посольства (в Казани или Омске, если мы будем говорить о таких городах как Челябинск или Екатеринбург). Меня ночью разбуди ия смогу консультировать как оформить здесь и как получить в РФ. И основной проблемой является жадность людей, которые нахватаются информации в интернете либо в очередях в миграционке и начинают такую же эпопею страданий и боли. Наймите блин юриста или спеца в этих вопросах и будет вам счастье. Добавлю, когда сам оформлял на ПМЖ, затратил всего три рабочих дня, не подряд, а по мере необходимости, на миграционку и около недели на всякие бумажки. Далее, стандартные сроки по правилам (около двух месяцев по месяцу на каждую процедуру). Всё. В очередях не толкался, на требование предоставить лишние документы тыкал распечатанными правилами и диктофоном. В ЕНПФ, когда забирал деньги, с меня потребовали ИИН нерезидента, там отдельная история, также потребовал выдать официальный отказ либо жалоба в прокуратуру, выдали деньги через 8 дней. Всё возможно, если не ныть, а делать.