/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нарушение ПДД в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Нарушение ПДД в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте. Вчера стал свидетелем аварийной ситуации. Я и а/м газель пропускали пешехода с коляской. Но девушка за рулем малометражки выписала такой фортель. И чуть не сбила мать с коляской.
Читать новость

Олжас
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 13:50
Комментарий удален модератором.

Артём Мединский,всем шалом
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю,у китайской шайтан табуретки под названием Lifan, тормоза не столь эффективны как у Газели,поэтому так получилось.

так себе
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это не малометражка, а миллиметражка...

Тата
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это хорошо, что мама с коляской не спешила перейти дорогу, как это иногда бывает, когда торопишься пробежать, чтоб движение машин дальше продолжилось. И + реакция мамы, которая дернула коляску назад, иначе бы машина задела край коляски. Автодамочка спешила куда-то сильно. А совершив дтп или сбив человека хлопают потом глазами или слезами заливаются, мол я не хотела.

Дарья
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Призвать к ответу по всей строгости!

§ Макарыч
Re: Нарушение ПДД в Костанае
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 567
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 29.11.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголовок должен выглядеть так:
Девушка, управляя однокомнатной малометражкой, создала аварийную ситуацию ))))))))
Профайл

Гостяра
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
P109EMA10

§ Медный
Re: Нарушение ПДД в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1313
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут как бы сразу несколько нарушений... треба комментарий ГАИ :-)
Профайл

§ bgb
Re: Нарушение ПДД в Костанае
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3746
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.11.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хочет затормозить, но поздно...видит быстро надвигающийся зад газели...шары навыкате, вся в панике...первая мысль и реакция - уйти от удара...ушла...
Профайл

§ Медный
Re: Нарушение ПДД в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1313
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:

да так ушла, что аж скрылась (машина) с места ДТП ;-)
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 60
Пользователей: 0
Всего: 60

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх