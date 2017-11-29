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§ NG.kz
Государство собирается запретить анонимные комментарии в СМИ. Зачем это делается?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению члена Казахстанской интернет-ассоциации Дмитрия Зимина, если боты и исчезнут, то не все, а только те, которые не согласны с властью. То есть поправки в закон помогут справиться с троллингом, но не затронут "эльфинг", то есть хвалебные комментарии.
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анонимные комментаторы
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
что? недолго вам осталось тут нести всякую ахинею , грозитесь свалить , валите нахрен куда глаза глядят


не болей старче. тебе в твоем возрасте нельзя уже волноваться.

Читатель 1
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда...)))) останется только читать новости. (ясно, как день, чего добиваются).

§ Медный
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1313
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Как то так
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