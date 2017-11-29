Тата Re: Нарушение ПДД в Костанае #18







Отправлено: - 16:54 Это хорошо, что мама с коляской не спешила перейти дорогу, как это иногда бывает, когда торопишься пробежать, чтоб движение машин дальше продолжилось. И + реакция мамы, которая дернула коляску назад, иначе бы машина задела край коляски. Автодамочка спешила куда-то сильно. А совершив дтп или сбив человека хлопают потом глазами или слезами заливаются, мол я не хотела.