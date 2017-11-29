Карамерген Re: В областной онкодиспансер планируют принять на работу еще... #3







Отправлено: - 19:49 С учётом частоты выхода статей про онкодиспансер, прослеживаются явные признаки заказнухи! Тем более, что пациенты могут вообще по телефону записаться на приём а не сидеть у дверей с ночи. Опять же, очередь на фото только к терминалу выдающему талончики. Ни одной очереди у дверей врача корреспонденты так и не нашли, хоть и рыскали похоже по всем этажам. Пришлось довольствоваться высосанной картинкой получающих талоны. Вот только забыли написать что, именно эта очередь рассасывается за 5-10 минут. И больше не возникает. Лучше напишите статью про развал высшего мед образования а не вешайте собак на ЛПУ и ДЗ.