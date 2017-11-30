elektron Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8731





(Полноправные пользователи) Сообщений: 413

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:30 Цитата: Медный:



Ну в этот раз не вышло, получится в другой раз. только что по проще давай, без таких заморочек. А главное чтобы в гугл не было