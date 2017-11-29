Медный Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8723





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1313

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:46 а что вы видите в этих образах... фигурах, бананах, часах?



1 четырёхугольник в пятиугольнике в шестиугольнике ... итого 15 вершин (сторон)

2 бананов четыре в связке....

3 часы показываю 3 часа

4... считайте

потом загадывайте