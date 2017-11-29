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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3824
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.11.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю вечер математических вычислений. Так тихо, спокойно все в считают/думают. Один Марик там где-то пытается рассказать как резать животинок правильно .... :oops:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7496
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец легкий ужин, с огоньком и перчиком..
Что может быть прекрасней лапши..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5000
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.11.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задачу электромонтера не кто правильно не решил.
Задача была в евро. А потому ответ такой:
15×400по курсу=6000 👏👏👏
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1301
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.11.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

продолжим ;-)
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Вот где талант пропадает! :lol: 6000 по курсу грубо разделить на 400 = 15. Тёзка, только я не электромонтёр :-P
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

С превеликим удовольствием 17

[Исправлено: elektron, 29.11.2017 - 18:10]
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5000
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.11.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответ 35. Угадал ?😌
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5000
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.11.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не 80
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 29.11.17 - 23:03
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 29.11.17 - 23:05
Комментарий проходит проверку.

* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1301
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.11.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока ответа правильного не видел :-) (гости пока не показались)
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Ответить Новый топик
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