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≡ Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал угрозу со стороны акима Рудного"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал угрозу со стороны акима Рудного"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном продолжился процесс по обвинению заместителя акима города Максута Дуспулова в получении взятки и директора ТОО " Оркен" Умирхана Мусралиева в даче взятки. На прошлом судебном заседании Дуспулов заявил, что хочет заключить с прокурором сделку о признании вины.
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Алмаз Қылыш
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...




Отправлено: 29.11.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:

Великий Критик Ленис Тупошпагин-Вы бы под окнами своими на Парковой прибрались, да снаружи окна покрасили в квартире, заработав рублики у соседей могли бы вклад в благоустройство города внести-Вы же главный радетель благоустройства Рудного!!! Раз уж всех критикуете расскажите о своих достижениях накануне своего 40-летия.

Кустанаец
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...




Отправлено: 29.11.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я знал что Рудный город маленький, но не до такой же степени))) Алмас Кылыш знает про Дениса столько подробностей!!! я частенько езжу до родственников из Кустаная в Лисаковск через Рудный и мне всегда нравится этот чистый и яркий городок!!! нам бы в Костанай вашего градоначальника!!!

Рудничанин
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...




Отправлено: 29.11.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В кто все проездом, в Рудном.Вам бы лишь блястела главная улица, да ночью все ветилось)Вот и весь показатель.Манера управления г. Гаязова в стиле бандитских 90-х.Ремонт дорого идет восновном за счет республиканского бюджета, в рамках програмы развития моного городов.Не было бы этой программы, ему бы тяжко было бы..да и не интересно в финансовом плане.Вы что правда думаете, что Дуспулов эту схему делал без акима?)Не смешите.Там пукнуть без него его замы не могут.А про вопросы, к нему зайдите на сайт где к нему руднечане пишут обращения в решении вопросов, 90 процентов, тупо отписка.Там поверте много таких схем было, пусть расскажет про Качары,про Соколоврудстрой, и другие темы с асфальтом по армянской схеме.А вспомните сходы, там же всегда ему подстановочные вопросы задают, его же подчиненые. С людьми то он вприцепе не встречается,все крупные планерки видут его замы,А вобще он живет в костанае, мы незнаем кто его жена,кто его дети и т.д.Ему в городе Рудном не жить, и внуков он там растить не будет.Приехал в командировку, сидит на жирном месте,да стригет капусту пока крышуют свыше.Чужой он, для руднечан.А главную улицу убирают, да только мусор в парк, в пойме реки тобол и скидывают.Так что это все пыли вам розовая в глаза.

* КГСПС
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 29.11.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кустанаец:
Алмас Кылыш знает про Дениса столько подробностей!!!

Так он засветился везде, где только возможно со своими комментариями по любому поводу.
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Гость
Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал угрозу со стороны акима Рудного"




Отправлено: 29.11.17 - 23:02
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Гость
Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал угрозу со стороны акима Рудного"




Отправлено: 29.11.17 - 23:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал угрозу со стороны акима Рудного"




Отправлено: 29.11.17 - 23:09
Комментарий проходит проверку.

Гость
Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал угрозу со стороны акима Рудного"




Отправлено: 29.11.17 - 23:10
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