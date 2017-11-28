Рудничанин Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал... #32







Отправлено: - 21:47 В кто все проездом, в Рудном.Вам бы лишь блястела главная улица, да ночью все ветилось)Вот и весь показатель.Манера управления г. Гаязова в стиле бандитских 90-х.Ремонт дорого идет восновном за счет республиканского бюджета, в рамках програмы развития моного городов.Не было бы этой программы, ему бы тяжко было бы..да и не интересно в финансовом плане.Вы что правда думаете, что Дуспулов эту схему делал без акима?)Не смешите.Там пукнуть без него его замы не могут.А про вопросы, к нему зайдите на сайт где к нему руднечане пишут обращения в решении вопросов, 90 процентов, тупо отписка.Там поверте много таких схем было, пусть расскажет про Качары,про Соколоврудстрой, и другие темы с асфальтом по армянской схеме.А вспомните сходы, там же всегда ему подстановочные вопросы задают, его же подчиненые. С людьми то он вприцепе не встречается,все крупные планерки видут его замы,А вобще он живет в костанае, мы незнаем кто его жена,кто его дети и т.д.Ему в городе Рудном не жить, и внуков он там растить не будет.Приехал в командировку, сидит на жирном месте,да стригет капусту пока крышуют свыше.Чужой он, для руднечан.А главную улицу убирают, да только мусор в парк, в пойме реки тобол и скидывают.Так что это все пыли вам розовая в глаза.