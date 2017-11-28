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§ NG.kz
Чёрный список продуктов с ГМО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30586
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёрный список продуктов с ГМО Особая гордость наших специалистов – картофель, от которого гибнут колорадские жуки. Для экологов он же главный раздражитель. Специалисты говорят, что при поедании трансгенного картофеля у крыс наступает изменение состава крови, изменение размеров внутренних органов, а также появляются патологии в значительно большем количестве, чем при поедании обычного картофеля.
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§ Алиса
Re: Чёрный список продуктов с ГМО
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3823
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.11.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Может лучче будет добавить гены картошки жуку и выращивать вкусное колорадское мясо?

это могут сделать только английские учОные!!!
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