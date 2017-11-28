NG.kz Чёрный список продуктов с ГМО



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30586

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:43 Чёрный список продуктов с ГМО Особая гордость наших специалистов – картофель, от которого гибнут колорадские жуки. Для экологов он же главный раздражитель. Специалисты говорят, что при поедании трансгенного картофеля у крыс наступает изменение состава крови, изменение размеров внутренних органов, а также появляются патологии в значительно большем количестве, чем при поедании обычного картофеля.

Читать новость



