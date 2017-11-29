/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В областной онкодиспансер планируют принять на работу еще одного гинеколога		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В областной онкодиспансер планируют принять на работу еще одного гинеколога
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30586
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация с очередями в областной онкодиспансер пока не меняется - пациенты приезжают рано утром, чтобы попасть на прием. В управлении здравоохранения обещают, что скоро ситуация разрешится.
Читать новость

Сауле
Re: В областной онкодиспансер планируют принять на работу еще...




Отправлено: 29.11.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ураа!примут врача,Значит больше не будет проблем и вызовов сми!всего хорошего всем!

Мария
Re: В областной онкодиспансер планируют принять на работу еще...




Отправлено: 29.11.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Онко-гинеколог Камарова принемает в частном кабинете,реклама на всю область,очередей нет,работа кипит!добро пожаловать!торопитесь!

Карамерген
Re: В областной онкодиспансер планируют принять на работу еще...




Отправлено: 29.11.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С учётом частоты выхода статей про онкодиспансер, прослеживаются явные признаки заказнухи! Тем более, что пациенты могут вообще по телефону записаться на приём а не сидеть у дверей с ночи. Опять же, очередь на фото только к терминалу выдающему талончики. Ни одной очереди у дверей врача корреспонденты так и не нашли, хоть и рыскали похоже по всем этажам. Пришлось довольствоваться высосанной картинкой получающих талоны. Вот только забыли написать что, именно эта очередь рассасывается за 5-10 минут. И больше не возникает. Лучше напишите статью про развал высшего мед образования а не вешайте собак на ЛПУ и ДЗ.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 242
Пользователей: 2
Всего: 244

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх