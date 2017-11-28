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§ NG.kz
Чёрный список продуктов с ГМО
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30586
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёрный список продуктов с ГМО Особая гордость наших специалистов – картофель, от которого гибнут колорадские жуки. Для экологов он же главный раздражитель. Специалисты говорят, что при поедании трансгенного картофеля у крыс наступает изменение состава крови, изменение размеров внутренних органов, а также появляются патологии в значительно большем количестве, чем при поедании обычного картофеля.
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Маркс
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 28.11.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А ни чё , что у человечества два пути , либо и дальше поливать растения отравой и ядами от вредителей и т.д. , либо генная инженерия , которая делает всё что мы сажаем и едим , устойчивыми к болезням , вредителям и природным условиям .

Это что за бред? С чего бы ГМО перестали поливать ядами? Ядами поливают как и раньше, даже можно лить сильнее. Просто ГМО выдерживают полив, а сорняки загибаются. Но сорняки тоже получают устойчивость к ядам, только природным путем. Поэтому, мы как ели яд, так и будем, а сорняки скоро совсем ничем не возьмешь, никакой химией. Хорошо, если плеваться ядом не начнут как в книжке "День Триффидов".

§ 112
Re: Чёрный список продуктов с ГМО
112


(Пользователи)
Сообщений: 7483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
синих курей которых Марик с удовольствием употребляет каждый вечер,у меня в магазине чё то как то не берут,ели избавился от них,зато заграничные окорочка покупают с удовольствием.

На меня и тут смотрят как на чудака, мол почему я не беру накачанную нитратами всякими курятину по 900 тенге за кило, а вместо этого беру по 330 синих жестких кур..
Хотя на щящлык именно накачанные нитратами нужно, они и вкуснее и нежнее..
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Маркс
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 28.11.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это всё для делается для людей,никто не хочет брать кривую ,больную мелкую картошку,или местные живые червивые яблочки.

Так в продуктах и без ГМО химии хватает. Похоже срок хранения уже так, от фонаря пишут.

§ yeti91
Re: Чёрный список продуктов с ГМО
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 28.11.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жути то нагнал
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§ Xacatel
Re: Чёрный список продуктов с ГМО
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 28.11.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то много букв, не осилил... А так вкратце, сейчас легче найти где нет ГМО, чем где есть.
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Народный контроль
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 28.11.17 - 19:20
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: Чёрный список продуктов с ГМО
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 28.11.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В халал-продуктах 11 казахстанских производителей нашли ДНК свиньи сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
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Хохол
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 28.11.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это что за бред? С чего бы ГМО перестали поливать ядами? Ядами поливают как и раньше, даже можно лить сильнее.

Ну как тебе Карлуше гаратскому объяснить подоступнее . Можно взять обычную картошку , посадить и как только она начнёт даже не цвести , а просто вылазить её тут же облепять каларады , хрумкая и смачно объедая . Вот тут и начинается обильное поливание ядом (который впоследствии попадёт к тебе в организм ) . И травят за сезон не один раз . А можно генно-модифицировать эту самую картошку , и она будет для колорадских несьедобна . Зачем тебе нужно будет поливать её ядом ? Генная инженерия как раз и заключается в том что ты получаешь нужный тебе продукт с заданными характеристиками . В случае с картошкой , это сделать её несъедобной для конкретного вредителя .

Маркс
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 29.11.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ну как тебе Карлуше гаратскому объяснить подоступнее .

Мой деревенский, необразованный оппонент Хохлуша, хде ты там у себя в деревне видел ГМ картофель? Это поди вы там в своих местных лабулаториях химичите? Как бы после этих химий с картошкой колорадский жук не сожрал оставшихся жителей села от внезапно наступившего голода. Вы там хоть об етом мозгуете. Может лучче будет добавить гены картошки жуку и выращивать вкусное колорадское мясо? Уш вы там посовешшайтесь в учоных кругах, а потом с докладом сюда, в академические круги форума НГ. Здеся спецов по ГМО поболе будет и почти все c деревенским опытом и пытливыми гаратскими мозгами.

колобоса
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 29.11.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
В халал-продуктах 11 казахстанских производителей нашли ДНК свиньи

а чЕ его искать? Там мясо свинины видно не вооруженным глазом :lol:

Хохол
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 29.11.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Мой деревенский, необразованный оппонент Хохлуша, хде ты там у себя в деревне видел ГМ картофель?

А я , Карлуша , сказал что видел ? Я тебе смысл появления ГМО в нашей жизни попробовал объяснить , а ты начал какую то белеберду и чушь в ответ нести Цитата:
Маркс:
Может лучче будет добавить гены картошки жуку и выращивать вкусное колорадское мясо?

Хохол
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 29.11.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это поди вы там в своих местных лабулаториях химичите?

И вообще , Карл , после твоих учений , когда у нас в своё время генетику признали лженаукой , мы отстали в развитии в этом направлении от прогрессивного человечества на века . И теперь что б химичь , да ещё в лабулаториях , мы об этом только можем мечтать . Максимум на что мы способны , эт притащить в сумочках туже ГМО картошку из-за бугра , бывая в гостях у ненавистных буржуев .

дежавю
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 29.11.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хохол синоним банного листа.
капец Марксу, до смерти теперь не отстанет.

§ 112
Re: Чёрный список продуктов с ГМО
112


(Пользователи)
Сообщений: 7483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
халал-продуктах 11 казахстанских производителей нашли ДНК свиньи сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Да тупые..
Свинью и так видно безо всяких анализов на ДНК.
Скажу больше, да лучше бы свинина была в халялях, чем та гадость, которой они ее напичкивают помимо свинины..
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§ 112
Re: Чёрный список продуктов с ГМО
112


(Пользователи)
Сообщений: 7483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Халял продуктов у нас и в помине нет.
Есть только дань моде..
Зарезали коровушку и перед этим прочитали молитвы, резали только по мусульмански и без топора, вместо резинового изделия использовали кишки именно этой коровушки и что колбаса халяль, этот кусок колбасы был сделан только из мяса одной коровы, а не какого нибудь бразильского орангутанга впридачу или копыт некастрированного жеребца..
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