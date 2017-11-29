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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Будет лимит по сумме, и все что выше, будет налог.

А лимит какой?
Курточку то или пуховик можно будет заказать?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
электронику в основном заказывал,всё приходило и до сих пор работает,но в данный момент мне кажется уже нет смысла там покупать и по деньгам и по сервису.

Ну качественне там или такое же?
Тот же текстиль?
Или наш Март всех перешагал скидками?
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§ Сергей_я
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.11.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А лимит какой?
Курточку то или пуховик можно будет заказать?

у белорусов 22 евро. В России плавно хотят сначала 500, потом 200 и потом еще ниже. Сколько будет - неизвестно. И коснется ли нас или нет - тоже пока неизвестно.
Цитата:
112:
Ну качественне там или такое же?

Электроника такая же как и тут, просто дешевле и без гарантии.
А вот со шмотками сложнее. Там вообще не понятно, кто шьет как и из какого материала. Чистая рулетка. Может повезет, может и нет. С размерами такая же ситуация. Ну и по фасону тоже Добринцофф скидывал фотки. Такое тоже имеет место быть. Сами вот заказали ребенку пару вещичек. Посмотрим что придет.
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5592
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.11.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну качественне там или такое же?

Железо в смартфоне будет такое же как и в технодоме,но вот с прошивкой и поддержкой будет проблема.
Цитата:
112:
Тот же текстиль?
Или наш Март всех перешагал скидками?

Тряпки не разу не брал,мне кажется тут всё индивидуально,лучше в живую в магазине померить, пощупать перед покупкой.
Инвертор брал который из 12 в,220 делает,нормально всё работает,когда в магазине света не было подключал к нему лампочку на 220в.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, так это сложности какие вроде мелкие, а прошивка и тряпки производитель..
Я то думал что там все только европейского качества, даже если и китайское..
Это наверно актуально было лет 10 назад, когда тряпки были более дорогими..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1290
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.11.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Вся суть человеческой особи в том, что если она жалеет точно такую же, стремясь этим гуманным явлением уйти от проблем как себя, так и ее, сама в основе своей требует жалости..
Мне например вас троллей ни капли не жаль..
Не дождетесь..
Но речь то не обо мне, что ты как некоторая особь тут еще одна, обо мне в каждой ветке..
Речь о том, что троллям скоро тут будет не место..
По крайней мере как говорят..

понимаю почему тебя тут серьёзно не воспринимают... потому, что если ты и пытаешься выразить мысль - получается бред....
ладно буквы пишешь как ума хватит, так целые слова путаешь :-o :-o от этого смысла в тексте ноль
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Ты сюда ругаться пришел?
Зачем?
Тема то другая была или затроллить как всегда, под нерегиненным ником все хочешь?
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1501
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.11.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ой бай, скоко народу попалось на крючки троля 112.
даже и приличные с виду люди.
а вопросики то вопросики. такие наивные.
типа 2 умножить на 2 будет четыре? кто знает?

Цитата:
112:
А лимит какой?
Курточку то или пуховик можно будет заказать?

Цитата:
112:
Ну качественне там или такое же?
Тот же текстиль?
Или наш Март всех перешагал скидками?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1501:
бай, скоко народу попалось на крючки троля 112.

Какие крючки?
Что мне нужно было, а это всегда какие то мелочи, без которых ты и понятия не имеешь о том или ином продукте либо действии, я узнал.
Это не крючки, а незнание, полное не знание предмета..
Они же не ты, бегать за мной по пятам нерегиненным и региненным тоже в принципе и пытаться гадить безо всякого повода, что уш говорить о поводе..
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