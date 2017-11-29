Цитата: 112:

А лимит какой?

Курточку то или пуховик можно будет заказать?

у белорусов 22 евро. В России плавно хотят сначала 500, потом 200 и потом еще ниже. Сколько будет - неизвестно. И коснется ли нас или нет - тоже пока неизвестно.

Цитата: 112:

Ну качественне там или такое же?

Электроника такая же как и тут, просто дешевле и без гарантии.

А вот со шмотками сложнее. Там вообще не понятно, кто шьет как и из какого материала. Чистая рулетка. Может повезет, может и нет. С размерами такая же ситуация. Ну и по фасону тоже Добринцофф скидывал фотки. Такое тоже имеет место быть. Сами вот заказали ребенку пару вещичек. Посмотрим что придет.