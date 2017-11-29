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112:
Хех..
Вся суть человеческой особи в том, что если она жалеет точно такую же, стремясь этим гуманным явлением уйти от проблем как себя, так и ее, сама в основе своей требует жалости..
Мне например вас троллей ни капли не жаль..
Не дождетесь..
Но речь то не обо мне, что ты как некоторая особь тут еще одна, обо мне в каждой ветке..
Речь о том, что троллям скоро тут будет не место..
По крайней мере как говорят..
понимаю почему тебя тут серьёзно не воспринимают... потому, что если ты и пытаешься выразить мысль - получается бред....
ладно буквы пишешь как ума хватит, так целые слова путаешь от этого смысла в тексте ноль