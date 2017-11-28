drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9060





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12739

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:17 Цитата: Хохол:

уже и женщинам хамишь. борзеешь.

По совету - хохла,немца,решил выпить -

таблетку.Нету,кончились. Поехал к врачу.

Они меня наверное увидели через окно.



Зашёл. Никого - нет. Испугались наверное?

Хам он и в Германии - хам...