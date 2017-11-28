Цитата: Маркс:

Это что за бред? С чего бы ГМО перестали поливать ядами? Ядами поливают как и раньше, даже можно лить сильнее.

Ну как тебе Карлуше гаратскому объяснить подоступнее . Можно взять обычную картошку , посадить и как только она начнёт даже не цвести , а просто вылазить её тут же облепять каларады , хрумкая и смачно объедая . Вот тут и начинается обильное поливание ядом (который впоследствии попадёт к тебе в организм ) . И травят за сезон не один раз . А можно генно-модифицировать эту самую картошку , и она будет для колорадских несьедобна . Зачем тебе нужно будет поливать её ядом ? Генная инженерия как раз и заключается в том что ты получаешь нужный тебе продукт с заданными характеристиками . В случае с картошкой , это сделать её несъедобной для конкретного вредителя .