Цитата: Медный:

нет к тебе зависти, есть капля жалос

Хех..

Вся суть человеческой особи в том, что если она жалеет точно такую же, стремясь этим гуманным явлением уйти от проблем как себя, так и ее, сама в основе своей требует жалости..

Мне например вас троллей ни капли не жаль..

Не дождетесь..

Но речь то не обо мне, что ты как некоторая особь тут еще одна, обо мне в каждой ветке..

Речь о том, что троллям скоро тут будет не место..

По крайней мере как говорят..