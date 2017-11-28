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Хохол:
А ни чё , что у человечества два пути , либо и дальше поливать растения отравой и ядами от вредителей и т.д. , либо генная инженерия , которая делает всё что мы сажаем и едим , устойчивыми к болезням , вредителям и природным условиям .
Это что за бред? С чего бы ГМО перестали поливать ядами? Ядами поливают как и раньше, даже можно лить сильнее. Просто ГМО выдерживают полив, а сорняки загибаются. Но сорняки тоже получают устойчивость к ядам, только природным путем. Поэтому, мы как ели яд, так и будем, а сорняки скоро совсем ничем не возьмешь, никакой химией. Хорошо, если плеваться ядом не начнут как в книжке "День Триффидов".