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§ NG.kz
Государство собирается запретить анонимные комментарии в СМИ. Зачем это делается?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30586
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению члена Казахстанской интернет-ассоциации Дмитрия Зимина, если боты и исчезнут, то не все, а только те, которые не согласны с властью. То есть поправки в закон помогут справиться с троллингом, но не затронут "эльфинг", то есть хвалебные комментарии.
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§ Victor Yang
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9846
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
Нужно переходить на иностранные сервера

Сервера тут ни при чем. Если юр.лицо зарегистрировано в Казахстане - оно обязано соблюдать его законы.
Профайл

§ 112
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7483
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
нет к тебе зависти, есть капля жалос

Хех..
Вся суть человеческой особи в том, что если она жалеет точно такую же, стремясь этим гуманным явлением уйти от проблем как себя, так и ее, сама в основе своей требует жалости..
Мне например вас троллей ни капли не жаль..
Не дождетесь..
Но речь то не обо мне, что ты как некоторая особь тут еще одна, обо мне в каждой ветке..
Речь о том, что троллям скоро тут будет не место..
По крайней мере как говорят..
Профайл

Народный контроль
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 17:45
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1290
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.11.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Живи теперь и оглядывайся... ;-)
и помни есть "звездное небо" над головой и моральный закон внутри нас :-)
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2398
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.11.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все анонимные комментаторы напоминают мне ту бабушку которая на площади хватала халявные яблочные пироги , так и эти несут всякий бред , оскорбляют , обзывают, не мешала бы их прижать
Профайл Посетить вебсайт

ХХХ
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 18:56
Комментарий удален модератором.

ХХХ
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению члена Казахстанской интернет-ассоциации Дмитрия Зимина, если боты и исчезнут, то не все, а только те, которые не согласны с властью 8-) 8-) 8-) Боты по моему называли в 80-х годах прощай молодость т.е. обувь .По мнению Зимина боты сделают ноги ;-)

анонимные комментаторы
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
все анонимные комментаторы напоминают мне ту бабушку которая на площади хватала халявные яблочные пироги , так и эти несут всякий бред , оскорбляют , обзывают, не мешала бы их прижать


на старичков обижаться грех.
живи дальше. неси ересь.

номад
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё ближе приближаемся к северной кореи. Это печально...
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