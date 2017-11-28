Кустанаец Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал... #31







Отправлено: - 19:05 я знал что Рудный город маленький, но не до такой же степени))) Алмас Кылыш знает про Дениса столько подробностей!!! я частенько езжу до родственников из Кустаная в Лисаковск через Рудный и мне всегда нравится этот чистый и яркий городок!!! нам бы в Костанай вашего градоначальника!!!