NG.kz Государство собирается запретить анонимные комментарии в СМИ. Зачем это делается?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30583

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:34 По мнению члена Казахстанской интернет-ассоциации Дмитрия Зимина, если боты и исчезнут, то не все, а только те, которые не согласны с властью. То есть поправки в закон помогут справиться с троллингом, но не затронут "эльфинг", то есть хвалебные комментарии.

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