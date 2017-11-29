Цитата: призывами к социальной розни …", – написал тогда Абаев на своей странице.

люблю я юристов за их "чёткость и однозначность" формулировок



Выступит дядя, и скажет хочу жить лучше. чем сосед.. три машины пять квартир... хочу выбраться из общей массы...

Это не призыв к социальной розни? Хвастовство чем то наверное тоже может вызвать в обществе не стабильность... надо бы заморочиться гос.юристам и на этом... как сказал дург и товарищ нашего Елбасы Токаев:

Цитата: Порой грустно и смешно наблюдать за согражданами, празднующими свадьбы и юбилеи с помпой, но зачастую в кредит, по ложному принципу «мы не хуже других». А состоятельные граждане должны показывать пример скромного поведения, бережливости, внедрять культуру благотворительности. В развитых странах принято вести скромный образ жизни, вкладывать средства в саморазвитие, образование детей, путешествия и собственную старость. Не это ли прагматизм и реалистичный подход к планированию жизни? Нам нужно взять на вооружение именно такой образ жизни.

Теперь 112 пусть не постит свои застолья... деньги... телеки... это призыв к социальной розни!