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§ NG.kz
Государство собирается запретить анонимные комментарии в СМИ. Зачем это делается?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30583
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению члена Казахстанской интернет-ассоциации Дмитрия Зимина, если боты и исчезнут, то не все, а только те, которые не согласны с властью. То есть поправки в закон помогут справиться с троллингом, но не затронут "эльфинг", то есть хвалебные комментарии.
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§ Сергей_я
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2282
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.11.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен с тем, что тупо активность сайтов упадет в разы. Люди просто перестанут писать. И не совсем пойму, как они собираются прикрутить свои эти замашки в иностранным сайтам, соц.сетям?
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* 112
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то..
Миша , Вася, Катя и Кайрат..
Наконец то тут региненные не будут писать от нерегиненных ников и троллить..
И да, если Это потеряют всякие сайты, то я только за..
Если сайты не борятся с этим, пусть что то делает государство.
Сайты сами виноваты что расплодили у себя троллей..
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* Медный
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.11.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
призывами к социальной розни …", – написал тогда Абаев на своей странице.

люблю я юристов за их "чёткость и однозначность" формулировок

Выступит дядя, и скажет хочу жить лучше. чем сосед.. три машины пять квартир... хочу выбраться из общей массы...
Это не призыв к социальной розни? Хвастовство чем то наверное тоже может вызвать в обществе не стабильность... надо бы заморочиться гос.юристам и на этом... как сказал дург и товарищ нашего Елбасы Токаев:
Цитата:
Порой грустно и смешно наблюдать за согражданами, празднующими свадьбы и юбилеи с помпой, но зачастую в кредит, по ложному принципу «мы не хуже других». А состоятельные граждане должны показывать пример скромного поведения, бережливости, внедрять культуру благотворительности. В развитых странах принято вести скромный образ жизни, вкладывать средства в саморазвитие, образование детей, путешествия и собственную старость. Не это ли прагматизм и реалистичный подход к планированию жизни? Нам нужно взять на вооружение именно такой образ жизни.

Теперь 112 пусть не постит свои застолья... деньги... телеки... это призыв к социальной розни! :lol: :lol: :lol:
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666
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// Владельцы СМИ и так по IP отлично видят, что в полвторого ночи Миша, Вася, Катя, Кайрат и Серик с Бериком пишут с одного адреса,//

"специалист".
модем щелни и получи новый айпи.

986734267
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто оставлю это здесь.
ООН причислила анонимность и шифрование в интернете к неотъемлемым правам человека
В ООН отмечают, что анонимность в интернете может быть применена злоумышленниками в том числе для организации терактов, но с тем же успехом преступления могут совершаться с помощью других каналов связи. Из-за ограниченного числа преступников нельзя отказывать в базовом праве всем остальным людям, считают в организации.

§ Мишаня
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 29.11.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Согласен с тем, что тупо активность сайтов упадет в разы

Не упадет. Как писали, так и будут писать. Заведи кучу майлов, наплоди ников, передерни мобильный инет для смены IP и вуаля - ты новый троль.
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* 112
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 14:26
Комментарий удален модератором.
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ха...ха....ха....
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владельцы СМИ и так по IP отлично видят, что в полвторого ночи Миша, Вася, Катя, Кайрат и Серик с Бериком пишут с одного адреса
или установи сайт с VPN , и пиши с Недерландов.. о том как ты перестал кушать баранину...и перешел на конину...

* 112
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Теперь 112 пусть не постит свои застолья... деньги... телеки... это призыв к социальной розни

Ты всегда вот уже много лет мне завидовал..
И потому тебе это мерещится.
Я могу, не смотря на то что торчу тут, ты нет, не смотря на то что пытаешься что то делать в реалиях и не получается..
Для тебя это выглядит социальной рознью, потребление кур на свои кровные, а не на мамкины..
А потому тебе это только лишь кажется, чего на самом деле разумеется нет..
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* Victor Yang
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9844
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
986734267:
ООН причислила анонимность и шифрование в интернете к неотъемлемым правам человека

Так анонимность на всех уровнях разная. На уровне форумчан её никто и не трогает. Ну и да = заморачиваться с смс мало кто будет и уйдут многие в соцсети. Разве что при регистрации только указывать телефон с подтверждением можно будет.
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Гость
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следующий этап будет, при регистрации вышли своё фото, приложив к лицу удостоверение.

человек
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 15:09
Комментарий удален модератором.

...
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...




Отправлено: 29.11.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно переходить на иностранные сервера

* Медный
Re: Государство собирается запретить анонимные комментарии в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.11.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты всегда вот уже много лет мне завидовал..

Ахаха. мания величия у кого-то прогрессирует ;-)
Так всегда или много лет? не истери! нет к тебе зависти, есть капля жалости :-x
Профайл
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