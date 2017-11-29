Цитата: 1952:

а сам почему такой бедный, если умные советы всем даешь?



доктор, это скажите вы как определили? Да и чего Вы так напряглись то, не вам же советую? Может мне ещё и налоговую декларацию тут на обсуждение выложить? На жизнь не жалуюсь, чего и всем желаю. Советую потому что знаю, сам акционер. Но это конфиденциальная информация.

А что делать? Так ето к Чернышевскому.

Я думaю каждый сам для себя решит.



[Исправлено: elektron, 29.11.2017 - 06:51]