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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
а сам почему такой бедный, если умные советы всем даешь?


доктор, это скажите вы как определили? Да и чего Вы так напряглись то, не вам же советую? Может мне ещё и налоговую декларацию тут на обсуждение выложить? На жизнь не жалуюсь, чего и всем желаю. Советую потому что знаю, сам акционер. Но это конфиденциальная информация.
А что делать? Так ето к Чернышевскому.
Я думaю каждый сам для себя решит. :lol: :-P

[Исправлено: elektron, 29.11.2017 - 06:51]
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1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.11.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
доктор, это скажите вы как определили?


электрик, а ты обстановку в квватире не показывай
и не сообщай что ездишь на автобусе на работу.
бедность, как и у з деревни, видно издалека.

Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.11.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
от 500000 ценник начинается.

У "приличного" телевизора по меркам консультанта технодома ценник начинается от полутора лимонов.

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
электрик, а ты обстановку в квватире не показывай

Доктор, с каких пор "страдаем"? Сказочник ты наш. Братьев Гримм начитался?
И что вы там увидели, автобус :-x :-o Где? 8-)
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера хотел попробовать заказать футболку на пробу в Алиспресо, а фик тебе, пока адрес вымученно на англицком вбил и все такое, понадобилась в конце какая то дивная карта Виза..
Теперь стою в очереди на нее..
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Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.11.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стою в очереди в кассу.
купил молоко и булочку..

§ Сергей_я
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2282
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.11.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
понадобилась в конце какая то дивная карта Виза..

а вы хотели деньги китайцу лично по почте выслать))?Цитата:
112:
пока адрес вымученно на англицком вбил и все такое

есть спец. сайты, которые все делают за вас. И не нужно ничего выдумывать. Вы просто им пишите на русском, а они вам тоже самое, но на латинском. Вот и все.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7467
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.11.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
хотели деньги китайцу лично по почте выслать))?Цитата

Я еще не понял как он будет мои бабки снимать.
Через 5 рабочих дней только дадут карту.
А сайтами пользоваться не умею, интернет для меня динозавра что то далекое..
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§ Сергей_я
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2282
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.11.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Я еще не понял как он будет мои бабки снимать.

Никак. Вы просто перечислите деньги алиэкспрессу, а он отдаст их китайцу, когда вы получите товар.
Цитата:
112:
Через 5 рабочих дней только дадут карту.

Как вы вообще так долго прожили то без карты в этом мире :lol:

[Исправлено: Сергей_я, 29.11.2017 - 16:02]
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 29.11.17 - 16:14
Комментарий проходит проверку.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3384
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.11.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Дядя Серёжа,не тратьте время на 112 ,он полюбасу ни майку ни кальсоны тама не закажет :lol:
Лучше мне доходчиво проясните как алиэкспресом пользоваться,ток объясните как для девочки из тундры-чёбы я поняла)))
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