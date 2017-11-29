Я помню,когда родились мои дети,то моя мама им положила по 1000 рублей на книжки к бракосочетанию.Книжки такие красивые,розовые с обручальными кольцами были.Это были где -то 83 и 88 годы. Мама говорила,что не знает,будет ли жива,а денежки останутся.Наивная душа была моя мама.В 1992 году она умерла,а вместе с ней государство и ,естественно,банк.Куда же ушли ее всю жизнь откладываемые по 10 рублей ежемесячно сбережения?Ясное дело,по карманам тех..,сами знаете кого.Эта женщина,рожденная в 37 году,осталась без отца,якобы врага народа,через два месяца после своего рождения,всю жизнь с 12 лет работала,копила для своих внуков вот так бессовестно обманутая ушла очень рано из жизни ,в 54 года.Она не увидела ни пенсии,ни свадьбы внуков,а внуки не увидели ее подарка,который она им приготовила 25 лет тому назад.