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§ NG.kz
Население должно участвовать в определении кандидатур на должность акима - Габидулла Абдрахимов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30583
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе своего выступления в Назарбаев Университете Габидулла Абдрахимов заявил, что партией "Нур Отан" подготовлено несколько кардинально новых предложений.
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§ сайлау курманов
Re: Население должно участвовать в определении кандидатур на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.11.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже надоел этот дешевый треп , во всем цивилизованном мире мэров и глав округов(акимов) избирают жители того региона , им видней кого выбрать , а избранный знает чаяния народа , а у нас черт знает что , только назначили и через пол года уже на скамье за воровство
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