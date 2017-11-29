сайлау курманов Re: Население должно участвовать в определении кандидатур на... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2396

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:56 уже надоел этот дешевый треп , во всем цивилизованном мире мэров и глав округов(акимов) избирают жители того региона , им видней кого выбрать , а избранный знает чаяния народа , а у нас черт знает что , только назначили и через пол года уже на скамье за воровство