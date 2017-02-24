безумец Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники" #33







Отправлено: - 02:07 не удивился даже,самый никчемный первый магазин в городе,честно - я рад ,что закрывают,как не придешь всегда холенные надменные молодые бездельники с высока смотрящие ,,всегда такой дефолт сопровождают громкие аресты каких то ожиревших чиновников ,раньше просто меняли название ,а сейчас это означает полное банкротство ,,первая ласточка это закрытие ,будем ждать открытие вместо магазина какого нибудь производства