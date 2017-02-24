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§ NG.kz
В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30583
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В здании идет капитальный ремонт. Что будет на этом месте, пока неизвестно. На вопрос автора этой новости, куда обращаться по вопросам гарантии, один из охранников ответил: "В Алматы!"
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Гость Города
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 25.02.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переезды Логикомы никак не были связаны с его закрытием... Все переезды были из-за большого повышения арендной платы... Взять магазин напротив ЦУМа(там сейчас Белый Ветер), там аренда была поднята в 2 раза, он был самым прибыльным в нашем городе из 2 существовавших, и они не потянули этого.

§ Vital
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4997
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один закрылся другой открылся. Вот есл б у нас завод по производству всякой электроники закрылся то это тема. (Ну в смысле открытся надо)А так это новость не очём.
Профайл

Ден
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 26.02.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Скиф когда откроется?)

безумец
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 07.03.17 - 02:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не удивился даже,самый никчемный первый магазин в городе,честно - я рад ,что закрывают,как не придешь всегда холенные надменные молодые бездельники с высока смотрящие ,,всегда такой дефолт сопровождают громкие аресты каких то ожиревших чиновников ,раньше просто меняли название ,а сейчас это означает полное банкротство ,,первая ласточка это закрытие ,будем ждать открытие вместо магазина какого нибудь производства

Анвар
Re: В Костанае закрылся магазин "Планета электроники"




Отправлено: 29.11.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Планета еще долго будет жить!!!!
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