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§ NG.kz
Жители Костанайской области отчисляют недостаточное количество средств в ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30583
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 29 ноября, в областном акимате заявили представители головного офиса ЕНПФ, которые приехали подписывать меморандум о повышении финансовой грамотности населения.
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1504
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1501:
началась продразверстка?

А вы знаете, что означает сей термин??

Медсестра
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получаю всего 60 000.Приходится делать уколы и ставить капельницы на дому в частном порядке.чтобы как -то существовать и кормить своих детей.А будет ли пенсия ,как таковая,когда я состарюсь? Сомневаюсь

васьвась
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 14:20
Комментарий удален модератором.

Наталья
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая средняя зп 107? У нас в Житикаре например потолок это 50 60. Если ещё больше на пенсионные отчислять, то что останется на жизнь? Итак не хватает, особенно молодым семьям. Совсем уже с ума посходили там. Сами попробуйте пожить как мы, простые смертные, у такой зарплатой

§ Макарыч
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 566
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 29.11.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Об этом сегодня, 29 ноября, в областном акимате заявили представители головного офиса ЕНПФ, которые приехали подписывать меморандум о повышении финансовой грамотности населения

Грамотные уже! Была бы возможность - забрал бы и то, что раньше перечислил! Пока не растащили по карманам, азербайжанским банкам и ЭКСПам всяким! Бессовестное государство! Бессовестный ЕНПФ. Деньги лежат под 0 процентов! И этого им мало! Больше подавай!
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§ Аноним
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 29.11.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Грамотные уже! Была бы возможность - забрал бы и то, что раньше перечислил!

Смените гражданство и вам выдадут ваши накопления.
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§ Сергей_я
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2282
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.11.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медсестра:
А будет ли пенсия ,как таковая,когда я состарюсь? Сомневаюсь

Не будет. Это 100% информация. Я уже писал, повторюсь, людям рожденным в 80 и выше - забудьте про ЕНПФ и прочее. До вашей (нашей) старости там сто раз еще все поменяется. Вы просто спросите у родителей, сколько раз за их жизнь менялась пенсионная система.
Так что в нашем случае это просто дань государству за то, что в нем ты живешь. Можно назвать это еще одним налогом.
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§ Сергей_я
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2282
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.11.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Смените гражданство и вам выдадут ваши накопления.

Уже не отдадут. Если не ошибаюсь, просто могут перечислить ваши пенсионные в ту страну, куда уезжаете. На руки деньги с 2018 года уже не дадут.
Да и смена гражданства процедура тоже очень не простая.
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Рихард
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас выгоднее деньги хранить в страховой компании . К примеру, застраховав свою жизнь к концу договорного срока получаешь вклад и проценты. А если произойдет страховой случай (травма, болезнь), то еще и денежная добавка помимо больничного бюллетеня. Ну а ежели не дай бог ласты склеишь, то вся конечная сумма отходит выгодоприобретатель, кто будет указан в договоре, причем сразу а не по истечении 6 месяцев. Ну и на фига тогда этот мутный пенсионный?

* Медный
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.11.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по комментариям народ то хоть и зрячий, но безвольный :lol:
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шутка юмора
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
народ то хоть и зрячий, но безвольный


плагиат.
в оригинале-
///мама говорит,
что ты хороший, но слабохарактерный."
Точно! Слабохарактерный - стырил общие
деньги и на таксиста свалил///.

Бабушка
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я помню,когда родились мои дети,то моя мама им положила по 1000 рублей на книжки к бракосочетанию.Книжки такие красивые,розовые с обручальными кольцами были.Это были где -то 83 и 88 годы. Мама говорила,что не знает,будет ли жива,а денежки останутся.Наивная душа была моя мама.В 1992 году она умерла,а вместе с ней государство и ,естественно,банк.Куда же ушли ее всю жизнь откладываемые по 10 рублей ежемесячно сбережения?Ясное дело,по карманам тех..,сами знаете кого.Эта женщина,рожденная в 37 году,осталась без отца,якобы врага народа,через два месяца после своего рождения,всю жизнь с 12 лет работала,копила для своих внуков вот так бессовестно обманутая ушла очень рано из жизни ,в 54 года.Она не увидела ни пенсии,ни свадьбы внуков,а внуки не увидели ее подарка,который она им приготовила 25 лет тому назад.

* Медный
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.11.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:

точно ;-)
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Гость
Жители Костанайской области отчисляют недостаточное количество средств в ЕНПФ




Отправлено: 29.11.17 - 15:57
Комментарий проходит проверку.

Гость
Жители Костанайской области отчисляют недостаточное количество средств в ЕНПФ




Отправлено: 29.11.17 - 15:58
Комментарий проходит проверку.
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