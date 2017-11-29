Цитата: по статистике средняя заработная плата по Костанайской области равняется 107 000 тенге. А средний процент отчислений намного ниже, чем он должен быть при таком заработке.

А почему бы ЕНПФ ориентироваться не на статистику , а на реальность? Ведь и цифры будут складываться и никакого Цитата: недостаточного количества средств в ЕНПФ по области не будет. Какая-то странная информация.