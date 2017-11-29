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§ NG.kz
Жители Костанайской области отчисляют недостаточное количество средств в ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30581
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 29 ноября, в областном акимате заявили представители головного офиса ЕНПФ, которые приехали подписывать меморандум о повышении финансовой грамотности населения.
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* Алиса
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3822
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.11.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
по статистике средняя заработная плата по Костанайской области равняется 107 000 тенге. А средний процент отчислений намного ниже, чем он должен быть при таком заработке.

А почему бы ЕНПФ ориентироваться не на статистику , а на реальность? Ведь и цифры будут складываться и никакого Цитата:
недостаточного количества средств в ЕНПФ
по области не будет. Какая-то странная информация. :-x
Профайл

13
Re: Жители Костанайской области отчисляют недостаточное...




Отправлено: 29.11.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средняя зарплата тут 60-70 тысяч тенге. Поэтому мне приходится работать на юге
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