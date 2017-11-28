elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9050





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Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:47 Цитата: drakon:

Bluccoli - не знаю

Нашёл в инете, это вовсе не овощ никакой, а как раз как у тебя на фото, упаковка с брокколи и цветной капустой, так называется