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§ NG.kz
Нарушение ПДД в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30581
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте. Вчера стал свидетелем аварийной ситуации. Я и а/м газель пропускали пешехода с коляской. Но девушка за рулем малометражки выписала такой фортель. И чуть не сбила мать с коляской.
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Тузик
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть штраф не пропуск пешеходов, т.к. другие остановились

У6
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень опасно. Понакупают ведер за 100 рублей и рассекают как цари боги на дорогах. Наказать жестоко. Чуть не случилась трагедия.

гость
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зеркало что ли отлетело?

pechka
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по моему она зеркало потеряла об газель

§ Victor Yang
Re: Нарушение ПДД в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9842
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
Понакупают ведер за 100 рублей

И какая разница - дорогое ведро или дешёвое? Есть разрешенная скорость - с ней нужно ездить, хоть на Запорожце, хоть на Бугатти.
Профайл

мама
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа полицейские,накажите,пожалуйста этого лихача или лихачку,кто там был за рулем.Правда,страшно за детей,как их в школу отпускать?

Костанаец
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гос номер 109 EMA 10 регион

§ Икар
Re: Нарушение ПДД в Костанае
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4458
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 29.11.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Место - район 14 школы (угол Победы и Каирбекова).


Странно, всегда считал, что это улица Шевченко, а победы с другой стороны школы. Вроде ономасты туда еще не добрались ;-) ;-) ;-)
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И че
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еше чуть чуть и была бы трагедия!Ужас там же школа!!!наказать!найти!

§ Застройщик
Re: Нарушение ПДД в Костанае
Застройщик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 05.10.10
Отправлено: 29.11.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судя по eisto у нее еще и тех осмотр просрочен, вот может остановится и не смогла во время...
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техосмотр
Re: Нарушение ПДД в Костанае




Отправлено: 29.11.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Застройщик:
судя по eisto


информация там не совсем верная.
можешь пройти то в марте, а внесут в июне.
станции то не сразу в реальном времени передают туда информацию, как думают некоторые.
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