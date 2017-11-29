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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
а сам почему такой бедный, если умные советы всем даешь?


доктор, это скажите вы как определили? Да и чего Вы так напряглись то, не вам же советую? Может мне ещё и налоговую декларацию тут на обсуждение выложить? На жизнь не жалуюсь, чего и всем желаю. Советую потому что знаю, сам акционер. Но это конфиденциальная информация.
А что делать? Так ето к Чернышевскому.
Я думaю каждый сам для себя решит. :lol: :-P

[Исправлено: elektron, 29.11.2017 - 06:51]
Профайл

1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.11.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
доктор, это скажите вы как определили?


электрик, а ты обстановку в квватире не показывай
и не сообщай что ездишь на автобусе на работу.
бедность, как и у з деревни, видно издалека.

Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.11.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
от 500000 ценник начинается.

У "приличного" телевизора по меркам консультанта технодома ценник начинается от полутора лимонов.
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